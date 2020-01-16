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Российского космонавта обокрали на миллион рублей

Преступники вынесли из дома Олега Новицкого деньги и сейф

Квартиру российского космонавта обокрали. Злоумышленники, которые легко пробрались через окно на первом этаже, забрали 815 тыс рублей, четыре пары часов и сейф, в котором лежал травматический пистолет. Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.

Как передает издание "Комсомольская правда", в общей сложности Олег Новицкий лишился 900 тыс рублей. Полицейские возбудили уголовное дело. 

Полина ИВАНОВА

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