Два человека погибли

Легковушка и грузовик столкнулись на повороте в Подольске. ДТП произошло на двести девятом километре дороги А-107. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Как передает агентство "Москва", два человека погибли. По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия.