Нибиру
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Легковушка и грузовик столкнулись на повороте в Подольске. ДТП произошло на двести девятом километре дороги А-107. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.
Как передает агентство "Москва", два человека погибли. По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия.
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