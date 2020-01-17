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В Подмосковье произошла кровавая авария

Два человека погибли

Легковушка и грузовик столкнулись на повороте в Подольске. ДТП произошло на двести девятом километре дороги А-107. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Как передает агентство "Москва", два человека погибли. По информации интернет-портала "Подмосковье сегодня", сотрудники правоохранительных органов выясняют детали происшествия. 

Полина ИВАНОВА

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