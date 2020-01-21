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Россиянин осужден на долгий срок за поджог любовницы

Женщина скончалась в результате сильнейших термических травм

В Порховском районе Псковской области суд приговорил на восемь лет лишения свободы местного жителя за поджог своей любимой подруги.

Само происшествие случилось в июне 2019 г. Как пишет издание FlashNord, во время ссоры мужчина облил сожительницу бензином и поджог его. Пострадавшая боролась за жизнь, но в июле скончалась от термических травм.

Суд признал фигуранта дела виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшей. Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии строгого режима.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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