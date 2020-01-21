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"Взрыв был мощный": в Подмосковье произошло ЧП с набитым пассажирами автобусом

Очевидцы инцидента оцепенели от страха

Под Сергиевом Посадом произошло ДТП, которое заставило поволноваться множество людей.

Все они находились в автобусе, когда прогремел взрыв. У транспортного средства лопнуло заднее колесо, издав характерный звук. 

"Взрыв был мощный, испугались конкретно", – поделился очевидец с изданием "Подмосковье сегодня"

Неприятность настигла автобус с пассажирами в районе деревни Шубино. К счастью, никто не пострадал. Водитель в момент ЧП успел плавно затормозить.

Ксения АНДРЕЕВА

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