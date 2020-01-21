Очевидцы инцидента оцепенели от страха

Под Сергиевом Посадом произошло ДТП, которое заставило поволноваться множество людей.

Все они находились в автобусе, когда прогремел взрыв. У транспортного средства лопнуло заднее колесо, издав характерный звук.

"Взрыв был мощный, испугались конкретно", – поделился очевидец с изданием "Подмосковье сегодня".

Неприятность настигла автобус с пассажирами в районе деревни Шубино. К счастью, никто не пострадал. Водитель в момент ЧП успел плавно затормозить.