Жительница Башкирии орала песни и плясала

Пассажирку под градусом, летевшую рейсом "Уфа – Дубай", за неадекватное поведение на воздушном судне авиакомпании Pegas Fly общими усилиями "упаковали" с помощью скотча.

Инцидент произошел 21 января. Сразу после взлета уфимка стала орать песни, а потом пустилась в пляс прямо на своем кресле. Замечания соседей по салону лишь раззадорили ее – женщина заистерила и затеяла потасовку, отбиваясь от недовольных ее "творчеством", сообщает "Пятый канал".

Когда командир борта пригрозил посадить судно в Иране, другие пассажиры общими усилиями под присмотром бортпроводниц скрутили нарушительницу, связав ей руки скотчем.

Устав, уфимка уснула, а в Дубае ее передали в руки местных правоохранителей.

