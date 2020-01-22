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Пьяную россиянку на борту самолета утихомирили скотчем

Жительница Башкирии орала песни и плясала

Пассажирку под градусом, летевшую рейсом "Уфа – Дубай", за неадекватное поведение на воздушном судне авиакомпании Pegas Fly общими усилиями "упаковали" с помощью скотча.

Инцидент произошел 21 января. Сразу после взлета уфимка стала орать песни, а потом пустилась в пляс прямо на своем кресле. Замечания соседей по салону лишь раззадорили ее – женщина заистерила и затеяла потасовку, отбиваясь от недовольных ее "творчеством", сообщает "Пятый канал".


Когда командир борта пригрозил посадить судно в Иране, другие пассажиры общими усилиями под присмотром бортпроводниц скрутили нарушительницу, связав ей руки скотчем.

Устав, уфимка уснула, а в Дубае ее передали в руки местных правоохранителей.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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