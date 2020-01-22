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В Петрозаводске поймали ресторанного халявщика

Мужчина наедался в общепитах, а потом весьма оригинальным способом сбегал

В столице Карелии сотрудники Росгвардии задержали в одном из ресторанов 32-летнего жителя Пряжинского района, который бесплатно принимал пищу и алкоголь.

Как сообщает FlashNord со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД, россиянин уже был замечен за подобным занятием в другом общепите. Там он вкушал пищу, а затем заявил, что ему плохо. Ему была вызвана скорая, но в карете мужчина быстро "выздоровел" и сбежал. Наел халявщик на 3,4 тыс. рублей.

Поймали его уже позже при таких же обстоятельствах. Правда, правоохранителей к нетрезвому клиенту в ресторане вызвали раньше, чем медицинских работников.

Против мужчины заведено дело по факту мошенничества.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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