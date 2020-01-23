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Мать-убийца: Пермский край шокировало чудовищное преступление

Мать-убийца: Пермский край шокировало чудовищное преступление
Фото: Агентство городских новостей "Москва"
Женщину подозревают в страшном деянии

Убийство детей в Пермском крае, в котором подозревают их собственную мать, шокировало россиян. Инцидент произошел в многодетной семье, которая числилась среди неблагополучных в городе Кудымкар. 

Сначала женщина угрожала что-нибудь сделать с грудным ребенком за закрытой дверью. В полицию сообщили о том, что мать заперлась с младенцем и никого не впускает. 

Позже стало известно об убийстве двух детей: 2014 и 2019 годов рождения. В преступлении подозревается их мать, которая пыталась свести счеты с жизнью, передает СУ СКР по региону.

В семье остались еще два ребенка. Один из них достиг школьного возраста. Другому еще нет трех лет. Сейчас они находятся с отцом, который получает психологическую и другую необходимую помощь, пишет RT. 

По данному факту возбуждено уголовное дело. Многодетная мать содержится в медучреждении. 

Другие подробности пока неизвестны. Следствие продолжается. 

Ксения АНДРЕЕВА

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