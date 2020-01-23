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Младенец из Подмосковья впал в кому из-за наркотика

Малыш находится в больнице

В Подмосковье восьмимесячного мальчика госпитализировали с отравлением – в его крови нашли психоактивные вещества. Жизни ребенка ничего не угрожает, его состояние стабильное. Об этом рассказали журналисты.

Как передает телеграм-канал "112", малыш попал в больницу в состоянии комы. Отец младенца оказался чист. О матери ничего неизвестно. Полиция города Клин, как сообщает ТАСС, проводит проверку этого инцидента. 

Полина ИВАНОВА

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