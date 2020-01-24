Из-за коронавируса туроператорам предложили продавать туры в другие страны

Федеральное агентство по туризму выпустило рекомендацию для туроператоров с предложением перестать реализовывать туры в Китай из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в этой стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

Напомним, что по последней информации в Китае из-за нового типа коронавируса скончались 26 человек и более 800 заражены.