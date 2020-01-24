Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

Россиян боятся отправлять в Китай

Из-за коронавируса туроператорам предложили продавать туры в другие страны

Федеральное агентство по туризму выпустило рекомендацию для туроператоров с предложением перестать реализовывать туры в Китай из-за неблагополучной эпидемиологической ситуации в этой стране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство. 

Напомним, что по последней информации в Китае из-за нового типа коронавируса скончались 26 человек и более 800 заражены. 

Сергей САЗОНОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

Подмога пришла: Европа наплевала на санкции США для "Северного потока - 2"

Угрозы заокеанской державы не помешают прокладке топливной магистрали

Путин заставил Лаврова заплакать

Трогательный момент произошел в Израиле

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей