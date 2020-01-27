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В Москве в автоаварии погиб человек

Недалеко от Ясеневского лесопарка столкнулись четыре машины

На 37-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП, в результате которого погиб один человек и еще двое пострадали.

Как сообщает издание "Подмосковье сегодня", авария случилась в 13:30, в ней участвовали четыре автомобиля.

Отмечается, что одного из пострадавших в тяжелом состоянии с места происшествия в больницу отправили на вертолете, передает агентство "Москва". 


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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