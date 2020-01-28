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СМИ: депутата Ростовской области застрелили

СМИ: депутата Ростовской области застрелили
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Рядом с чиновником нашли тело его жены

Источник во властных структурах сообщил журналистам, что депутата Законодательного собрания Ростовской области, а также его супругу застрелили. Происшествие произошло в их квартире в Зерноградском районе.

Об этом сообщает "Интерфакс" и пишет ТАСС. Как передает телеграм-канал Life Shot, по предварительным данным, у погибших не только огнестрельные ранения, но открытые черепно-мозговые травмы.

По информации телеграм-канала Mash, депутата и его жену нашел водитель, который приехал за парламентарием. В Заксобрании подтвердили смерть супругов, опубликовав сообщение на официальном сайте. 

Полина ИВАНОВА

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