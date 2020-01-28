Мужчина мог лишиться руки

Больного дворового кота привезли в одну из ветеринарных клиник. Испуганное животное не давало себя осматривать, поэтому добровольный помощник попытался удержать его, но пострадал. Об этом сообщила пресс-служба Депздрава.

Кот серьезно ранил мужчину, на кисть которого наложили повязку, смоченную в медицинском спирте, сообщает агентство "Москва". После этого он решил закурить, но загорелся от пламени зажигалки. Россиянин получил ожог 3% тела, ему грозила утрата функции кисти и даже ее потеря. Однако врачи спасли руку пациента, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".