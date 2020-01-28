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Взрыв и огонь: в Москве на ТЭЦ произошел пожар

Загорелся один из трансформаторов

На ТЭЦ в Москве на Востряковском проезде случился пожар. Об этом сообщил источник в экстренных службах.

Как пишет ТАСС, площадь ЧП в настоящее время составляет 50 кв. м. Тушение пожара затрудняется тем, что трансформатор находится под напряжением. Существует угроза распространения огня. 

Как передает телеграм-канал Mash, очевидцы сообщили о взрыве. 

Полина ИВАНОВА

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