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Пьяный мужчина открыл огонь в Подмосковье

ЧП случилось в Люберецком районе

Нетрезвый житель Волгограда устроил стрельбу на железнодорожных путях. Выстрелы прогремели в поселке Красково на улице Лорха. К счастью, никто не пострадал, а стрелка задержали правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по региону.

Против мужчины завели уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня". Кстати, волгоградец так и не смог объяснить, зачем он начал палить на железной дороге.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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