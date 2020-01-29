ЧП случилось в Люберецком районе

Нетрезвый житель Волгограда устроил стрельбу на железнодорожных путях. Выстрелы прогремели в поселке Красково на улице Лорха. К счастью, никто не пострадал, а стрелка задержали правоохранители. Об этом сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по региону.

Против мужчины завели уголовное дело, передает сайт "Подмосковье сегодня". Кстати, волгоградец так и не смог объяснить, зачем он начал палить на железной дороге.