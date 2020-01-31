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В Петербурге рухнула крыша стадиона

Под завалами могут находиться пострадавшие и жертвы трагедии

В Северной столице во время проведения работ по демонтажу верхней части крыши спортивно-концертного комплекса "Петербургский" полностью обвалилась крыша.

Как сообщает FlashNord, сейчас к месту ЧП направлены сотрудники ГУ МЧС по городу. Они должны установить, есть ли под завалами рабочие.

Судя по видеокадрам, которые выложены в соцсетях, как минимум один человек погиб – рабочий не успел добраться до люльки, подвешенной на башенном кране, и упал вместе с конструкциями.

"Стадион рухнул, судя по всему, внепланово. Или монтажника никто не предупредил. В любом случае – плохо. Один из рабочих, который подрезал тяжи, побежал к люльке крана, но не успел, и рухнул вниз вместе со стеной", – пишет телеграм-канал "Mash на Мойке".

Позже автор аккаунта сообщил, что рухнуло 80% стен, а недобежавший рабочий остался под завалами. На место выехали кинологи с собаками. По словам прораба, внутри строения никого уже не было.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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