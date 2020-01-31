К месту происшествия рванула полиция

В американском штате Флорида произошло ЧП. Рядом с частной резиденцией президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго слышны выстрелы.

На место пришествия оперативно выехала полиция округа Палм-Бич, передает CNN. Стрельба развернулась у ворот здания.

Ее устроила охрана по внедорожнику, который пытался прорваться в резиденцию. Когда план нарушителей провалился, они собирались скрыться, но не тут-то было. В результате стражи правопорядка схватили двух возмутителей спокойствия.

Известно, что в Мар-а-Лаго американский лидер планировал провести вечер пятницы.

Напомним, почти три недели назад в 6 км от той же резиденции правоохранители задержали вооруженного гражданина Ирана.