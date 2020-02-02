"Внезапно раздался треск": подробности трагедии в Новосибирске
В Новосибирске в ночь на 2 февраля произошла страшная трагедия: кровля раздевалки в местном кафе провалилась. В результате под завалами оказались пять человек, которых спасли. Один гость погиб, четверо пострадали. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.
По информации телеграм-канал Baza, один из пострадавших позже скончался.
Из здания также эвакуировали 200 человек. Кое-кто смог выбежать из кафе самостоятельно. Свидетель происшествия поведал в Инстагарме, что громко играла музыка, а потом "внезапно раздался треск, с потолка что-то посыпалось". Молодой человек услышал крики и бросился наружу, девушки, которые бежали за ним, не успели попасть на улицу – на них упала "трухлявая крыша" и "огромные глыбы снега".
По данным отдела ГО и ЧС Советского района, причина происшествия – тяжесть снега. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности").
Здание, как рассказала местная прокуратура, находилось в ведении "Жилищно коммунального хозяйства Новосибирского научного центра" Сибирского отделения РАН, но собственник помещения не эксплуатировал его, так как занимался оформлением документов. По словам главы Советского района Новосибирска Дмитрия Оленникова, разрешения на мероприятия в этом здании не выдавалось.
Очевидцы рассказали ТАССу, что подобные вечеринки проходили регулярно, но у организаторов не было постоянного помещения под них.
Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что организатора вечеринки задержали.
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