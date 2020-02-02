Из помещения валит дым и вырывается пламя

В Санкт-Петербурге горит бизнес-центр "Лениздат" на четвертом этаже на набережной Фонтанки. Из здания выводят людей на улицу. Об этом рассказали в городском МЧС.

Площадь пожара составляет 200 кв. м., однако есть вероятность, что огонь перекинется на пятый этаж, передает РИА Новости. Происшествию присвоили второй ранг сложности.

На месте ЧП работают 16 единиц техники и 59 спасателей. Как пишет "Фонтанка", очевидцы рассказали, что на четвертом этаже люди кричали о помощи. Информации о пострадавших пока нет.



