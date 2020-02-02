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Чемпион России по боксу устроил драку в центре Москвы

Спортсмена задержали, сообщили журналисты

Боксер Георгий Кушиташвили и его друг Овик Оганнисян оказались в центре скандала. Как передают СМИ, росгвардеец остановил товарищей на Фрунзенской набережной и попросил предъявить документы, в результате возникла потасовка. Младшему сержанту сломали нос.

Об этом рассказал "Пятый канал", а также телеграм-канал "112". По информации РЕН ТВ, Кушиташвили задержали. Как стало известно телеграм-каналу Baza, у боксера нашли сверток с неизвестным веществом, которым может быть наркотик. Однако официального подтверждения этим данным нет. 

Источник рассказал ТАССу, что против спортсмена возбудили уголовное дело за нападение на сотрудника Росгвардии. 

Полина ИВАНОВА

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