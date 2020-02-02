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На юге Лондона произошел теракт

Несколько человек попали в больницу

Полиция Лондона сообщила, что на юге города неизвестный напал на людей с ножом. Несколько человек получили ранения. Нападавший умер.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют детали инцидента, который признали терактом, передает ТАСС. 

Полина ИВАНОВА

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