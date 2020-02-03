Рядом с дипломатом нашли тело его жены

В Южной Осетии умер российский советник по вопросам здравоохранения и социальной политики, доктор медицинских наук Игорь Галь, а также его супруга. Об этом сообщили журналисты, а также подтвердила пресс-служба правительства республики.

Как передает "Интерфакс", вероятно, россияне скончались, отравившись угарным газом. Сейчас в квартире работают эксперты. В пресс-службе правительства Южной Осетии отметили в разговоре с РБК, что у них нет подробностей этой трагедии.