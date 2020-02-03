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В Подмосковье устроили свалку костей

Неприятный запах от горы останков ощущается на расстоянии

Жуткая картина открылась перед жителем подмосковного Раменского во время прогулки. На повороте в лес деревни Захарово он наткнулся на гору костей, от которой несло зловонием. 

Свалка останков животных в том месте – явление частое, объяснил нашедший лошадиные кости. Рядом расположен дачный поселок и проходит лыжня здоровья. Как отметили поклонники здорового образа жизни, на минувших выходных они ощущали неприятный запах. 

Отреагировать на случившееся пообещали в Минэкологии региона, а затем проинформировать "Подмосковье сегодня" о результате рейда.


Ксения АНДРЕЕВА

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