Неприятный запах от горы останков ощущается на расстоянии

Жуткая картина открылась перед жителем подмосковного Раменского во время прогулки. На повороте в лес деревни Захарово он наткнулся на гору костей, от которой несло зловонием.

Свалка останков животных в том месте – явление частое, объяснил нашедший лошадиные кости. Рядом расположен дачный поселок и проходит лыжня здоровья. Как отметили поклонники здорового образа жизни, на минувших выходных они ощущали неприятный запах.

Отреагировать на случившееся пообещали в Минэкологии региона, а затем проинформировать "Подмосковье сегодня" о результате рейда.



