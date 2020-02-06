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Пытавшуюся свести счеты с жизнью чемпионку изолировали

Пытавшуюся свести счеты с жизнью чемпионку изолировали
Александра Солдатова. Фото: instagram.com/soldy21/
Гимнастку госпитализировали с телесными повреждениями

На больничную койку попала четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастики Александра Солдатова. Как сообщают СМИ, 21-летняя спортсменка пыталась свести счеты с жизнью. 

Девушку с телесными повреждениями госпитализировали накануне, 5 февраля. Медики также поставили диагноз – булимия. Это расстройство приема пищи с безудержным перееданием, после чего человек, как правило, вызывает рвоту. 

Гимнастку изолировали от посторонних. Подробности произошедшего по понятным причинам держатся в секрете. 

"На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает", – резюмировал источник из оперативной службы в беседе с корреспондентом АГН "Москва".

Солдатова входит в сборную России по художественной гимнастике и является многократной чемпионкой страны, Европы и мира в личном и командном зачете. Александра напугала поклонников прошлой осенью вовремя турнира в Португалии, когда потеряла сознание, напоминает "Life".

Ксения АНДРЕЕВА

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