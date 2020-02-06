Гимнастку госпитализировали с телесными повреждениями

На больничную койку попала четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастики Александра Солдатова. Как сообщают СМИ, 21-летняя спортсменка пыталась свести счеты с жизнью.

Девушку с телесными повреждениями госпитализировали накануне, 5 февраля. Медики также поставили диагноз – булимия. Это расстройство приема пищи с безудержным перееданием, после чего человек, как правило, вызывает рвоту.

Гимнастку изолировали от посторонних. Подробности произошедшего по понятным причинам держатся в секрете.

"На данный момент пациентка опросу не подлежит и обстоятельства получения травм не сообщает", – резюмировал источник из оперативной службы в беседе с корреспондентом АГН "Москва".



Солдатова входит в сборную России по художественной гимнастике и является многократной чемпионкой страны, Европы и мира в личном и командном зачете. Александра напугала поклонников прошлой осенью вовремя турнира в Португалии, когда потеряла сознание, напоминает "Life".