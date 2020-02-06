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На МКАДе произошла крупная авария

Движения на дороге затруднено

Восемь автомобилей столкнулись на 29-м километре Московской кольцевой автодороги. Пока о количестве пострадавших не сообщается. Причины ДТП выясняют специалисты.

"Произошло столкновение восьми единиц транспорта. В настоящее время движение на данном участке дороги затруднено", – пишет "Подмосковье сегодня".

Накануне всех водителей столицы предупредили о плохих погодных условиях, из-за которых автовладельцев просят соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию.

Дарья ПЕТРОВА

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