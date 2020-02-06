Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте

На "Северном обходе" в Одинцово произошло ДТП со смертельным исходом для пешехода. Момент инцидента зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщает "Пятый канал", само ЧП случилось 4 февраля.

Судя по кадрам, мужчина перелез через ограждения и неторопливой походной пошел сквозь 6-полосную трассу в неположенном месте. Он не заметил, как в потоке машин, к нему приблизился на скорости внедорожник, сбивший его в секунды.

В результате сильного удара мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.



