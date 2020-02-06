Политика

Рецепты

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

В Подмосковье на оживленной трассе насмерть сбили пешехода

Мужчина перебегал дорогу в неположенном месте

На "Северном обходе" в Одинцово произошло ДТП со смертельным исходом для пешехода. Момент инцидента зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Как сообщает "Пятый канал", само ЧП случилось 4 февраля.

Судя по кадрам, мужчина перелез через ограждения и неторопливой походной пошел сквозь 6-полосную трассу в неположенном месте. Он не заметил, как в потоке машин, к нему приблизился на скорости внедорожник, сбивший его в секунды.


В результате сильного удара мужчина получил травмы несовместимые с жизнью.


Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Афера века": страдающую Заворотнюк обвинили в обмане

Поклонники звезды сериала "Моя прекрасная няня" теряют терпение

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей