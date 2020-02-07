Один человек погиб

В Медвежьегорском районе Карелии произошла авария с участием иномарки и автобуса. В результате ДТП четыре человека пострадали. Об этом рассказали в республиканском управлении Госавтоинспекции.

Как передает агентство FlashNord, машины столкнулись на 8 км региональной автодороги "Повенец – Шлюзы". Водителя легковушки занесло на встречную полосу из-за непогоды. Пассажир иномарки скончался, еще трое получили травмы. Их госпитализировали. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали.