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В Карелии произошло кровавое ДТП

Один человек погиб

В Медвежьегорском районе Карелии произошла авария с участием иномарки и автобуса. В результате ДТП четыре человека пострадали. Об этом рассказали в республиканском управлении Госавтоинспекции.

Как передает агентство FlashNord, машины столкнулись на 8 км региональной автодороги "Повенец – Шлюзы". Водителя легковушки занесло на встречную полосу из-за непогоды. Пассажир иномарки скончался, еще трое получили травмы. Их госпитализировали. Водитель и пассажиры автобуса не пострадали. 

Полина ИВАНОВА

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