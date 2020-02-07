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В центре Москвы нашли мумию

Мужчина скончался шесть лет назад

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в квартире в центре Москвы мумифицированное тело мужчины. Об этом сообщил источник журналистам.

Как передает агентство "Москва", мужчина был практически голый. Предположительно, россиянин скончался естественной смертью – следов насилия нет. Однако точную причину назовут эксперты после судмедэкспертизы, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Полина ИВАНОВА

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