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Школьник скончался во время урока физкультуры

У подростка было заболевание сердца

В Подольске девятиклассник умер во время баскетбола на уроке физкультуры. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

Мальчику стало плохо во время игры, он присел на скамейку и потерял сознание. Приехавшая "скорая помощь" констатировала смерть. Специалисты обнаружили, что в медицинской карте школьника было написано про заболевание сердца, однако он был допущен до уроков физкультуры. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку этого инцидента, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Полина ИВАНОВА

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