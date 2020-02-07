У подростка было заболевание сердца

В Подольске девятиклассник умер во время баскетбола на уроке физкультуры. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ по региону.

Мальчику стало плохо во время игры, он присел на скамейку и потерял сознание. Приехавшая "скорая помощь" констатировала смерть. Специалисты обнаружили, что в медицинской карте школьника было написано про заболевание сердца, однако он был допущен до уроков физкультуры. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку этого инцидента, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".