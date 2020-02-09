Пойти на такой шаг военного заставил бытовой конфликт

По версии властей Таиланда, военнослужащий этой страны открыл огонь из-за личных проблем, связанных с продажей дома. Об этом рассказал премьер-министр страны Прают Чан-Очу, передает "Коммерсант".

По его словам, стрелок почувствовал себя обманутым в сделке с сослуживцем по продаже дома и это стало причиной, по которой он устроил стрельбу. Незадолго до инцидента, военный разместил на своей странице в Facebook сообщение о том, что он жаждет мести. Однако при этом он не уточнил за что.

По последним данным, при стрельбе в Таиланде погибли 27 человек, включая самого стрелка. Ранены 57 человек, 12 из которых остаются в больницах.