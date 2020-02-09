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Причиной массового расстрела военным в Таиланде стала продажа дома

Пойти на такой шаг военного заставил бытовой конфликт

По версии властей Таиланда, военнослужащий этой страны открыл огонь из-за личных проблем, связанных с продажей дома. Об этом рассказал премьер-министр страны Прают Чан-Очу, передает "Коммерсант". 

По его словам, стрелок почувствовал себя обманутым в сделке с сослуживцем по продаже дома и это стало причиной, по которой он устроил стрельбу. Незадолго до инцидента, военный разместил на своей странице в Facebook сообщение о том, что он жаждет мести. Однако при этом он не уточнил за что. 

По последним данным, при стрельбе в Таиланде погибли 27 человек, включая самого стрелка. Ранены 57 человек, 12 из которых остаются в больницах. 

Сергей САЗОНОВ

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