В результате инцидента пострадавших нет

Самолет авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинская в республике Коми. Об этом сообщило местное издание "Усинск сегодня".

Из-за проблем с шасси самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет. На борту находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа.

По данным издания, люди самостоятельно спустились по надувным трапам без каких-либо проблем. На месте происшествия работают расчеты МЧС.