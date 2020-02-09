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Проблемы с шасси: в Коми самолет совершил жесткую посадку

В результате инцидента пострадавших нет

Самолет авиакомпании UTair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинская в республике Коми. Об этом сообщило местное издание "Усинск сегодня". 

Из-за проблем с шасси самолет ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. Сообщается, что пострадавших в результате происшествия нет. На борту находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа. 

По данным издания, люди самостоятельно спустились по надувным трапам без каких-либо проблем. На месте происшествия работают расчеты МЧС. 

Сергей САЗОНОВ

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