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Пять человек пострадали в двойном ДТП в Сергиевом Посаде

В аварию попали сразу три авто

Оба столкновения произошли на перекрестке проспекта Красной Армии и Новоугличского шоссе.

В результате первого ДТП черепно-мозговую травму получил ребенок. Как сообщает "Подмосковье сегодня", несовершенный был экстренно госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь. На момент аварии пострадавший находился в салоне KIA Soul – на большой скорости в машину врезался Hyundai Matrix, где, как уточнили очевидцы, оказалась зажата женщина.

Участниками второй аварии стали уже разбитый автомобиль Hyundai Matrix и въехавший в него Subaru. По данным свидетелей, травмы получили двое рабочих и женщина.

Анастасия ЮШКЕВИЧ

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