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В Минске рассказали о "засекреченном инциденте" на Белорусской АЭС

Загорелось одно из помещений станции

Заместитель министра энергетики Михаил Мадюк прокомментировал доклад литовских спецслужб, где говорится о сокрытии информации об инцидентах на БелАЭС. По словам чиновника, в одном из цехов вспыхнуло ведро с краской.

Воспламенение произошло в мае 2019 года по вине одного из рабочих, сообщил Михаил Мадюк. Служащий нарушил правила пожарной безопасности и закурил рядом с раствором, что послужило причиной возгорания и задымления площади.

Пожар оперативно потушили с помощью огнетушителя, нарушитель вместе с ответственным мастером были уволены, рассказал заместитель министра газете "Республика". 

Михаил Мадюк отметил, что реактор и технологические системы были в безопасности. Министерство энергетики Белоруссии обратилось к литовской стороне с предложением установить порядок подобных извещений, но ответа не получило.  

Сергей САЗОНОВ

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