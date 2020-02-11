Роковое ДТП произошло на 11-м километре Ростовского шоссе в Краснодаре

Внезапно у ехавшей по трассе фуры взорвалось колесо, машина вылетела на встречную полосу, столкнувшись с двумя легковушками – "Фордом Фокус" и "Хендаем Гетц". По данным "Кубанских новостей", за рулем "Хендая" был артист Кубанского казачьего хора Валерий Медведев. Мужчина погиб. Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе хора.

Сейчас водители двух других автомобилей находятся в госпитале, ими занимаются медики. Среди пострадавших числится и пятилетний ребенок, находившийся в салоне "Форда" в момент аварии.