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В Подмосковье на глазах у прохожих внезапно скончался мужчина

Очевидцы пытались помочь потерявшему сознание человеку

Трагедия произошла в подмосковном Ногинске. На глазах у прохожих вышедший из припаркованного авто мужчина замертво упал. Очевидцы, как могли, пытались привести в чувства пострадавшего, в том числе массажем сердца.  

Однако мужчина скончался еще до приезда скорой, которая прибыла через 21 минуту. На тот момент он уже 10 мин. был мертвым, уточнили прохожие "Подмосковью сегодня". 

Предварительной причиной трагедии называется оторвавшийся тромб, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. 

Ксения АНДРЕЕВА

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