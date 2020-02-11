Дети возвращались домой с конкурса, никто не погиб

На шестом километре трассы Богучаны – Юрубчен – Байкит сегодня произошла авария с участием микроавтобуса Volkswagen, в котором находилось 15 подростков – участников танцевального коллектива.

Как сообщает издание "ФедералПресс", дети возвращались с конкурса, проходившего в Красноярске. По данным правоохранителей, водитель микроавтобуса столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Iveco с полуприцепом.

Отмечается, что в ДТП никто не погиб, однако трое юных танцоров обратились за медицинской помощью.

Также стало известно, что перевозка детей проводилась незаконно и в отношении водителя Volkswagen составлен соответствующий административный протокол. Кроме того, будет проверено транспортное предприятие.

