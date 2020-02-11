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Пенсионер из Подмосковья превратил дом в склад боеприпасов

Пожилому мужчине грозит до четырех лет тюрьмы

Пара пистолетов и две сотки патронов найдены при обыске у пенсионера из подмосковного Можайска. Теперь пожилого мужчину подозревают в незаконном хранении оружия, сообщили в региональном главке МВД.  

Как уточняет "URA.RU", арсенал из тайника не утратил боевой готовности. Держателя запрещенного оружия взяли под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Если вина 69-летнего задержанного будет доказана, то ему грозит до четырех лет тюрьмы, передает "Подмосковье сегодня".

Ксения АНДРЕЕВА

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