Пожилому мужчине грозит до четырех лет тюрьмы

Пара пистолетов и две сотки патронов найдены при обыске у пенсионера из подмосковного Можайска. Теперь пожилого мужчину подозревают в незаконном хранении оружия, сообщили в региональном главке МВД.

Как уточняет "URA.RU", арсенал из тайника не утратил боевой готовности. Держателя запрещенного оружия взяли под стражу.

Возбуждено уголовное дело. Если вина 69-летнего задержанного будет доказана, то ему грозит до четырех лет тюрьмы, передает "Подмосковье сегодня".