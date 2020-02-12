Один человек пропал

В Мурманской области в городе Кировск произошел пожар на шахте. В результате ЧП спасателям пришлось вывести на улицы 383 человек. Об этом журналистам рассказали источники в экстренных службах.

Пожар возник на горизонте 250 метров, пишет ТАСС. Одного человека некоторое время искали, передает агентство "ФедералПресс". Позже стало известно, что пропавшего рабочего нашли, отмечает Интерфакс. Пострадавших нет, а огонь быстро ликвидировали.

