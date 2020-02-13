У проживающей в Апрелевке пожилой женщины из квартиры похитили более полумиллиона рублей

Десять лет лишения свободы грозит 33-летнему мужчине, который подозревается в краже 600 тыс. руб. у 69-летней пенсионерки. Возбуждено уголовное дело.

В настоящий момент предполагаемый преступник находится под стражей, сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на информационную службу областного главка МВД.