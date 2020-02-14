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Вертолет Ми-8 жестко приземлился на Ямале

Два человека зажаты

Вертолет Ми-8 совершил экстренную посадку в ЯНАО. На борту находятся десять человек. Об этом рассказали представители экстренных служб. 

На борту два человека заблокированы, сообщает РИА "Новости". 

Полина ИВАНОВА

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