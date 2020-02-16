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В центре Москвы устроили резню

Неизвестный напал с ножом на людей в церкви

Атака произошла в храме Николая Чудотворца в Басманном районе. Мужчина ворвался в церковь и напал на прихожан с ножом. В результате двое были ранены.

Мужчину задержали сами прихожане, пишет РЕН ТВ.

Личность нападавшего удалось установить, сообщает телеканал. Им оказался 26-летний житель Липецка, уточняет телеграм-канал 112.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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