Неизвестный напал с ножом на людей в церкви

Атака произошла в храме Николая Чудотворца в Басманном районе. Мужчина ворвался в церковь и напал на прихожан с ножом. В результате двое были ранены.

Мужчину задержали сами прихожане, пишет РЕН ТВ.

Личность нападавшего удалось установить, сообщает телеканал. Им оказался 26-летний житель Липецка, уточняет телеграм-канал 112.