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В Грузии погибла российская туристка

Тело женщины обнаружили сегодня утром

Трагедия случилась на курорте Гудаури. Как сообщалось ранее, группа российских туристов каталась на лыжах на запрещенном участке. Они спускались с горы и попали под лавину. Троих удалось спасти.

"Спасательная служба Гудаури тут же отреагировала, трое граждан доставлены невредимыми. Поиски одного туриста продолжаются", – передавало РИА Новости слова представителя компании по развитию горнолыжных курортов Грузии.

Одна туристка при сходе лавины пропала. Ее искали 50 спасателей – тело женщины обнаружили утром в воскресенье, 16 февраля. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на компанию.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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