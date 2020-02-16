Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

"Работает полиция": на Казанском вокзале нашли опасную посылку

ЧП случилось на территории почтамта

 На Казанском вокзале в Москве обнаружили снаряд времен ВОВ. Боеприпас без взрывателя был в посылке. Людей оперативно вывели с территории почтамта.

На место происшествия прибыли полицейские.

"На месте работает полиция, люди выведены из почтамта", – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей