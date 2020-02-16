ЧП случилось на территории почтамта

На Казанском вокзале в Москве обнаружили снаряд времен ВОВ. Боеприпас без взрывателя был в посылке. Людей оперативно вывели с территории почтамта.

На место происшествия прибыли полицейские.

"На месте работает полиция, люди выведены из почтамта", – сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.