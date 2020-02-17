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СМИ: на Урале взяли с поличным гендиректора "Титановой долины"

Топ-менеджера подозревают во взяточничестве

Главные российские СМИ сообщают о ЧП в Екатеринбурге. Там якобы задержан Артемий Кызласов, гендиректор особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина".

По информации ТАСС, топ-менеджера подозревают в получении взятки в особо крупном размере. Однако подчиненные Кызласова отказались комментировать инцидент. 

В то же время "URA.RU" со ссылкой на несколько источников пишет, что руководителя ОЭЗ взяли с поличным сотрудники УФСБ по Свердловской области. Пока только в их распоряжении сейчас находятся все материалы. 

Официального комментария в понедельник, 7 февраля, изданию получить не удалось. 

Ксения АНДРЕЕВА

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