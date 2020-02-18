Молодой специалист нанес ущерб РЖД на сумму свыше 500 тысяч рублей

В Ленинградской области задержан 23-летний житель Санкт-Петербурга, подозреваемый в краже колесных пар грузовых вагонов. По данным управления на транспорте МВД РФ по Северо-Западному федеральному округу, вором оказался инженер материально-технического обеспечения вагонного депо.

Также правоохранители обнаружили на территории путевой машинной станции (ПМС-88) железнодорожной станции Рябово автомобиль, в котором нашли двадцать колесных пар, сообщает издание FlashNord.

Отмечается, что оборудование принадлежит ОАО "РЖД". Стоимость похищенного оценивается в более чем 500 тыс. рублей. Новые колесные пары инженер с подельниками снимал с вагонов, заменяя их на старые, чем мог нанести "непоправимые последствия для транспортных предприятий и пассажиров".

Возбуждено уголовное дело о краже, преступникам грозит до шести лет лишения свободы.