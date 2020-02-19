Анатолия Бичукова нашли в собственной мастерской

Российский скульптор, народный художник РСФСР ушел из жизни в 85 лет. Его нашли в мастерской.

Причины смерти Анатолия Бичукова пока неизвестны, передает РЕН ТВ.

Анатолий Бичуков – автор памятника Феликсу Дзержинскому, который находится во дворе столичного ГУВД на Петровке, 38, и надгробного памятника Сергею Есенину на Ваганьковском кладбище.



