Злоумышленники используют экстрасенсов

Саратовская полиция обнаружила новую схему мошенничества с деньгами. В отделение обратилась пожилая женщина, которая перечислила неизвестным больше миллиона рублей.

Пенсионерка рассказала, что ей позвонили и сообщили, что полиция задержала мошенников, которые представлялись экстрасенсами и обманывали граждан.

По телефону мужчина заявил, что женщина, которая стала жертвой ясновидцев, получит компенсацию размером 63 тысячи рублей, но для этого ей нужно заплатить комиссию, сообщает "ФедералПресс".

Сейчас полиция ищет мошенников, передает саратовское МВД.



