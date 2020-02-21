Отравленный во Франции российский моряк умер

Еще трое граждан нашей страны борются за жизнь

Четверо моряков из России отравились на судне во Франции, один погиб. Корабль стоит в порту французского Бреста. Местные власти занимаются расследованием инцидента.

В посольстве РФ во Франции знают о случившемся и будут держать в курсе деталей расследования, передает "ТАСС", ссылаясь на дипмиссию России. Как уточняется, доставленным в больницу 32, 49 и 56 лет, их состояние оценивается как стабильное. Погибшему было 42 года.

Ранее газете Ouest-France появилась новость, что моряки судна Fri Dolphin были экстренно эвакуированы в брестском порту из-за отравления фосфидом алюминия. Этот химикат использовали, чтобы обрабатывать от вредителей 2,7 тыс. т кукурузы, которую собирались отправить в Британию. По предварительной информации, отравление произошло на корабле, который занимался транспортировкой химиката, сообщает "Царьград".