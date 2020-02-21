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В подмосковном ресторане произошел крупный пожар

Здание воспламенилось из-за короткого замыкания

В подмосковном Домодедове загорелся ресторанный комплекс "Северный парк". Огонь охватил помещение площадью 30 кв. м., рассказали в МЧС.

Происшествие случилось на улице Овражная из-за короткого замыкания. Воспламенившаяся часть здания была на реконструкции, поэтому во время пожара людей там не было – никто не пострадал.

Огонь тушили в течение часа, сообщает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на МЧС России по Московской области. Сейчас пожар полностью ликвидировали.

Карина СИРАЗОВА

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