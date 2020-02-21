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Россиянка напала на росгвардейца из-за шашлыка

Женщине грозит пять лет тюрьмы

Жительница Череповца предстанет перед судом за дебош, который она устроила в кафе "Шашлычный рай". Как сообщили в СУ СКР по региону, россиянка ударила сотрудника Росгвардии.

Правоохранители прибыли в заведение по звонку администратора кафе. Сотрудница попросила представителей вневедомственной охраны проводить россиянку на улицу, так как посетительница в нетрезвом виде приставала к другим гостям.

Как пишет агентство FlashNord, на требование одного из сотрудников Росгвардии покинуть помещение, она его атаковала. 

Полина ИВАНОВА

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