Женщине грозит пять лет тюрьмы

Жительница Череповца предстанет перед судом за дебош, который она устроила в кафе "Шашлычный рай". Как сообщили в СУ СКР по региону, россиянка ударила сотрудника Росгвардии.

Правоохранители прибыли в заведение по звонку администратора кафе. Сотрудница попросила представителей вневедомственной охраны проводить россиянку на улицу, так как посетительница в нетрезвом виде приставала к другим гостям.

Как пишет агентство FlashNord, на требование одного из сотрудников Росгвардии покинуть помещение, она его атаковала.