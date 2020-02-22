15-летний россиянин пытался убить 11-летнего мальчика

Ребенку спасла жизнь жестокость его мучителя.

Страшная история потрясла жителей Мурманской области. В городе Кандалакша 15-летний подросток избил 11-летнего мальчика, а затем начал его душить. Несчастного спасло то, что его сочли мертвым. Подросток решил скрыть следы преступления и закопал избитого ребенка в снегу.

К счастью, его вовремя нашли взрослые. Мальчика отвезли в больницу. К счастью, сейчас его жизнь вне опасности.

Против подростка завели уголовное дело. Об этом говорится на сайте областного главка СК.

Следователи намерены просить суд заключить подозреваемого под стражу. Основанием стали его жестокость и отрицательные характеристики.